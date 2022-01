Venezia. Presentate 11 idee per il porto offshore

(DIRE) Venezia, 3 Gen. – Sono 11 le proposte ideative relative al bando per il concorso di idee per la raccolta di proposte e progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi alla realizzazione di punti di attracco per crociere e container fuori dalle acque protette della laguna di Venezia, arrivate all’Autorità di sistema portuale del mar Adriatico settentrionale. Le 11 offerte saranno esaminate il prossimo 14 gennaio per verificarne la regolarità ai fini della loro valutazione. Unico criterio di ammissione sarà quindi il profilo professionale dei presentatori. Dopodiché, l’Autorità di sistema portuale nominerà una commissione di esperti in ingegneria dei trasporti, opere portuali ed in generale in infrastrutture ed economia dei trasporti, che selezionerà le prime tre proposte ideative che accederanno alla seconda fase. I presentatori dei tre progetti ammessi alla seconda fase dovranno quindi elaborare le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica entro il 31 dicembre 2022, ed entro il 30 giugno 2023 la commissione nominerà il progetto vincitore. (Fat/ Dire) 17:26 03-01-22