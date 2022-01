Covid. Bernini (FI): Mezze misure non bastano più

(DIRE) Roma, 4 Gen. – “I dati di oggi confermano che i contagi dilagano, e sarà così fino al picco previsto per fine mese. Non è più tempo di mezze misure né di arroccamenti ideologici: il super Green Pass sui luoghi di lavoro è una necessità, senza distinzioni tra pubblico e privato. Meglio che un ritorno allo Smart working o, peggio, a nuovi lockdown. Ci aspettano settimane durissime, e ora più che mai serve tempestività nelle decisioni”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 16:58 04-01-22