Roma. Ruba tablet da ristorante per ordinazioni. Intercettato e arrestato

Comando Provinciale di Roma – Roma , 04/01/2022 10:34

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 41 anni, con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo è stato notato dai militari, in servizio di controllo del territorio, nel primo pomeriggio di ieri mentre, approfittando di un momento di distrazione della cameriera di un ristorante ubicato a pochi passi da Fontana di Trevi, si stava allontanando con il tablet utilizzato dal personale dell’esercizio per annotare le ordinazioni dei clienti. Dopo pochi passi, l’indagato è stato fermato dai Carabinieri, che hanno recuperato e restituito il dispositivo al responsabile del ristorante. Il 41enne è stato portato in caserma, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

comunicato stampa – fonte: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/ruba-tablet-da-ristorante-per-ordinazioni.-intercettato-e-arrestato