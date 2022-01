Salute. UE: da oggi in vigore stop a 4.000 sostanze per tatuaggi

(DIRE) Bruxelles, 4 Gen. – Entrano in vigore nell’Unione europea le norme che vietano l’utilizzo di circa 4mila sostanze chimiche utilizzate per tatuaggi e trucchi permanenti. “Le nuove regole valide a livello europeo sono state adottate per proteggere tutti i residenti nell’Ue, indipendentemente dal Paese dove sono tatuati e dal luogo di produzione dell’inchiostro”, si legge in un comunicato della Commissione europea. Le sostanze vietate, considerate cancerogene, mutagene e pericolose per la fertilità umana secondo gli studi dell’Agenzia europea, hanno già delle alternative sul mercato, ha assicurato Bruxelles, che ha deciso comunque di rendere applicabile il divieto per due dei pigmenti solo a partire dal 4 gennaio 2023. (Pis/ Dire) 16:20 04-01-22