Covid. Bollettino: 189.109 nuovi casi positivi e 231 decessi

(DIRE) Roma, 5 Gen. – Sono 189.109 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, nelle ultime 24 ore; in aumento anche le terapie intensive, 36 nuovi posti occupati nei reparti di rianimazione, e 452 nuovi ricoveri in area medica e 231 decessi. Sono questi i dati pubblicati dal ministero della Salute nel bollettino odierno sulla diffusione del virus nel nostro Paese. Tanti anche i test effettuati, 1 milione e 94.255, che portano il tasso di positività a salire nuovamente, al 17,3%. (Org/ Dire) 17:36 05-01-22