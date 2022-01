Covid. Bozza: medie e superiori, con 3 positivi in DAD solo non vaccinati

(DIRE) Roma, 5 Gen. – Ecco come cambiano le regole della quarantena e della Dad nelle scuole, secondo quanto emerge dalla bozza di decreto all’esame del Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Alle elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza in autosorveglianza, ma con due scatta la didattica a distanza per 10 giorni. Alle medie e alle superiori (fino a 2 casi autosorveglanza e Ffp2) la didattica a distanza si verifica al quarto caso in classe e dura 10 giorni, mentre con tre positivi resterebbero in presenza solo gli alunni vaccinati. Inoltre, il Commissario per l’emergenza ha autorizzato lo stanziamento di 92 milioni di euro fino al 28 febbraio 2022 riguardo per l’esecuzione dei test rapidi gratis agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette all’autosorveglianza. (Lum/ Dire) 19:22 05-01-22