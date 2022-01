(DIRE) Roma, 5 Gen. – Dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro “può sospendere il lavoratore”, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi rinnovabili fino al 31 Marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. E’ quanto prevede la bozza. (Lum/ Dire) 18:51 05-01-22