Covid. Governo prepara la stretta, verso obbligo vaccinale agli over 50

(DIRE) Roma, 5 Gen. – Le persone con più di cinquant’anni potranno andare al lavoro solo con il Super Green Pass, che si ottiene con il ciclo vaccinale completo o con la guarigione dal Covid. Per i cittadini over 50 che non lavorano, invece, scatterà l’obbligo vaccinale. Il premier Mario Draghi ha insistito su queste classi di età perché sono le più ricorrenti nelle ospedalizzazioni. Quindi, secondo fonti di governo, la misura non è un compromesso tra visioni politiche differenti, ma un tentativo di arginare i casi gravi. (Lum/ Dire) 17:46 05-01-22