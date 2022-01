(DIRE) Roma, 5 Gen. – Il Super Green Pass, si legge nella bozza, viene esteso fino al 31 Marzo anche per accedere ai servizi alla persona (ad esempio dal parrucchiere o dall’estetista); per entrare negli uffici pubblici e servirà per i negozi e in alcune attività economiche, come per andare in banca, alle Poste o nei centri commerciali. Sono escluse le attività “necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”. (Lum/ Dire) 18:52 05-01-22