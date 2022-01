Reggio Calabria. La Befana Avis 2022 con Oreste Castagna di Rai YoYo

Doni, favole e magie per le figlie e i figli di coloro che donano al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Torna in riva allo Stretto Rosso Sorriso con Oreste Castagna, volto noto di Rai YoYo che anche quest’anno, in occasione del consueto appuntamento con la Befana che l’Avis comunale OdV di Reggio Calabria dedicherà ai figli dei donatori (nati tra l’1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2021). L’evento, che si pregia del patrocinio gratuito del Comune di Reggio Calabria, avrà luogo giovedì 6 gennaio alle ore 9, al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Appuntamento con allegria e sorrisi in attesa della tradizionale consegna dei doni alla presenza del consigliere nazionale Mimmo Nisticò e del Consiglio direttivo dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria. Tutto pronto per un nuovo viaggio ai confini dell’immaginazione che Oreste Castagna offrirà alle famiglie di chi ha compiuto la scelta di donare il sangue e di chi conferma ogni volta il proprio impegno.

«Il 2021 è stato un anno particolarmente difficile. Noi rinnoviamo la nostra gratitudine a tutta la grande famiglia Avis, composta da cittadine e cittadini che, con responsabilità, hanno sostenuto la nostra attività di raccolta, nonostante la pandemia e l’impatto che essa ha prodotto sulla nostra vita. Grazie, dunque, per aver consentito all’Avis comunale Reggina di assolvere alla funzione di raccolta di sangue per conto del Grande Ospedale Metropolitano, presidio sanitario di riferimento della cittadinanza reggina tutta. Questo momento di festa che dedichiamo alle famiglie è un modo per sottolineare il contributo prezioso reso con le donazioni, gesto concreto di solidarietà che ci permette di continuare ad esserci per chi sta male”, ha dichiarato la presidente dell’Avis comunale OdV di Reggio Calabria, Myriam Calipari. di Reggio Calabria, Myriam Calipari.