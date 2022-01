Nascondeva sotto il sedile 3kg di droga. Ventenne arrestato dagli agenti della Questura di Padova

Mentre procedeva a bordo della propria autovettura a forte velocità in direzione Albignasego, ha incrociato gli agenti della Squadra Mobile i quali, essendo loro già noto per i numerosi precedenti a carico relativi a reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, hanno prontamente deciso di procedere al controllo.

L’uomo nascondeva sotto il sedile anteriore dell’autovettura tre panetti di hashish, per un peso di oltre 3 chilogrammi. Estesa la perquisizione presso la sua abitazione, gli investigatori hanno trovato ulteriori 3 grammi di sostanza stupefacente ed un bilancino di precisione. Tratto in arresto, il giovane è stato portato presso la locale Casa Circondariale.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Padova/articolo/141661d5af9ebe623850149292