Potenza, incidente stradale sul raccordo autostradale

Alle 11.45 del 5 Gennaio, i Vigili del Fuoco di Potenza sono intervenuti per incidente stradale sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano, al Km 33+400, direzione Nord nel comune di Picerno. Una autovettura marca Dacia per cause in corso di accertamento, si è ribaltata più volte. In transito in zona al momento dell’impatto un capo squadra dei Vigili del fuoco che ha allertato la sala operativa e ha prestato il primo soccorso al conducente dell’autovettura. Vani i tentativi di rianimare il giovane automobilista da parte del 118 intervenuto con ambulanza ed elicottero.

L’autovettura alimentata a GPL aveva in atto un principio di incendio immediatamente spento dalla squadra giunta sul posto con un’autopompa ed un fuoristrada e con cinque unità. Il raccordo autostradale è rimasto chiuso alla circolazione dei veicoli. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale, 118 e Anas.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77029