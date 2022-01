Verona, tragico scontro fra due auto sulla SP1

Poco dopo le 21 del 4 Gennaio, due squadre di Vigili del Fuoco sono intervenute al km 1 della SP1, nel comune di San Pietro in Cariano, per uno scontro frontale tra due vetture. Dopo l’urto una BMW X6 si è capovolta in mezzo alla carreggiata, mentre l’altra auto, una Mercedes GLA, è rimasta a ridosso del guard rail con il conducente all’interno. I pompieri hanno asportato alcune parti della vettura ed indebolito la scocca per estrarre il 39enne guidatore ancora vivo. Il ferito è stato preso in cura dal personale del Suem118 e trasportato all’ospedale di borgo Trento a Verona. Purtroppo per l’autista dell’altra auto, un 41enne di Pastrengo, non c’è stato nulla da fare. Il tratto di strada teatro dell’evento è rimasto chiuso alcune ore per i rilievi della Polizia Stradale. Sul posto anche Carabinieri.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77020