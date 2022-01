Vaccino. Bernini: obbligo over 50 esigenza oggettiva

(DIRE) Roma, 6 Gen. – “L’obbligo vaccinale per gli over 50 non è una deriva illiberale, ma un’esigenza oggettiva nel momento in cui sta crescendo la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive, tanto che Forza Italia, in coerenza con la linea mantenuta fin dall’inizio della pandemia, era favorevole a misure ancora più estese e rigorose. Il costo dei ricoveri di chi rifiuta il vaccino diventa infatti sempre più insostenibile per il sistema sanitario, e con l’aumento esponenziale dei contagi in atto non intervenire sarebbe stato quindi irresponsabile: bisogna tutelare insieme salute pubblica ed economia, e i vaccini sono la strada maestra. Per cui non c’è nulla di più sbagliato che continuare a inseguire la deriva no vax. La politica deve avere paura del Covid, non dell’impopolarità”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 19:09 06-01-22