Air Italy. Paolo Capone, Leader UGL: “Si blocchino subito i licenziamenti”

“E’ sotto gli occhi di tutti la grave situazione in cui versano i 1322 lavoratori della società Air Italy che hanno ricevuto le lettere di licenziamento. E’ ormai urgente, se non imperativo, che il Governo trovi una soluzione immediata finalizzata all’attivazione di ulteriori ammortizzatori sociali, anche attraverso la forma della decretazione d’urgenza. E’ impensabile che i lavoratori di questa società siano gli unici a dover pagare il conto della crisi e delle scellerate politiche attuate dal managment aziendale”. Lo ha detto Paolo Capone, Segretario Generale UGL, in merito ad Air Italy.

Comunicato Stampa