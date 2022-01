Antonino Denami, lo scultore che “scioglie” il marmo

Ci troviamo in compagnia di Antonino Denami, uno scultore calabrese, che fa del marmo delle originalissime opere d’arte. “Forma del desiderio” e “Non si piange sul marmo versato”, sono solo due delle sculture dell’artista che sono state esposte alla collettiva d’arte “Anime Nuove”, organizzata dall’Associazione Dedalo, alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria. Antonino scolpisce il marmo fino a farlo apparire fluido, e attraverso le sue opere viene fuori proprio il messaggio che vuole mandare, se un materiale così duro, può diventare quasi liquido, tutti possono cambiare. Il marmo nelle sue opere, non pone resistenza a qualcosa, si abbandona, diventa fluido, un pò per ritornare alle origini, alla roccia fusa, questo infatti, come spiega Antonino, prima si trovava sotto il mare, era fango. Per conoscere meglio Antonino Denami e i segreti di queste opere davvero particolari segui la mia intervista…

Sonia Polimeni