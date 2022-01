Coronavirus, UE: vaccinato l’80% della popolazione adulta

16:59 – “L’80% degli adulti nell’UE è ora vaccinato. La nostra priorità è ancora aumentare i tassi di vaccinazione in tutta l’UE e sostenere il #COVAX e le campagne di vaccinazione nei paesi partner. Vacciniamoci! Per la nostra salute e per proteggere gli altri“. Così scrive su un post Twitter la Commissione Europea per festeggiare il grande traguardo raggiunto con la distribuzione dei vaccini nell’Unione. Il vaccino continua ad essere la prima arma per contrastare la pandemia, per tanto l’UE cerca di distribuirne il più possibile. In Italia il 78,5% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre Spagna e Portogallo hanno superato l’80%. (cit. TGCOM24)

