Covid. Altri 42 comuni siciliani in zona arancione fino al 19 Gennaio

(DIRE) Palermo, 7 Gen. – Zona arancione per altri 42 Comuni della Sicilia, tra cui anche Caltanissetta e Siracusa, dal 9 al 19 gennaio. Lo ha disposto il governatore Nello Musumeci con una nuova ordinanza che punta ad arginare il contagio da coronavirus nell’Isola. Questi i Comuni interessati dal provvedimento: Agira, Aidone, Assoro, Augusta, Avola, Barrafranca, Calascibetta, Caltanissetta, Canicattì, Canicattini Bagni, Capizzi, Carlentini, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Floridia, Francofonte, Gagliano Castelferrato, Gela, Lentini, Leonforte, Melilli, Nicosia, Nissoria, Noto, Pachino, Palazzolo Acreide, Palma di Montechiaro, Piazza Armerina, Pietraperzia, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo, Regalbuto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe e Villarosa. L’ordinanza, richiamando le disposizioni nazionali per il contenimento del contagio, concede la possibilità ai sindaci dei Comuni in zona arancione la possibilità di adottare dei provvedimenti per la sospensione della didattica in presenza nelle scuole. (Sac/Dire) 16:16 07-01-22