Oggi la Bandiera Italiana compie 255 anni

Oggi è la Giornata Nazionale della Bandiera Italiana ed infatti il nostro Tricolore compie 225 anni. E’ il simbolo più caro per tutti noi italiani, rappresenta l’essenza dei sacri valori e la rappresentazione delle radici su cui si fonda la nostra amata Patria. Questo il messaggio sulla pagina ufficiale Twitter dell’Esercito Italiano che ovviamente tine a questa giornata in modo particolare, dato che in nome di quella bandiera tanti italiani prestato il loro servizio ed hanno perso anche la vita. In base a quanto si tramanda i tre colori nella Bandiera Italiana rappresenterebbero: il verde dei nostri prati, il bianco le nevi perenni e il rosso il sangue versato nelle guerre.

“Il tricolore italiano quale bandiera nazionale nasce a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, su proposta del deputato Giuseppe Compagnoni, decreta “che si renda universale lo Stendardo o Bandiera Cispadana di Tre Colori Verde, Bianco, e Rosso, e che questi tre Colori si usino anche nella Coccarda Cispadana, la quale debba portarsi da tutti”. (fonte Quirinale.it)

FMP