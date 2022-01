Prato. Covid-19: utilizzava documenti e Green Pass di altra persona, denunciato

Comando Provinciale di Prato – Prato , 07/01/2022 13:55

Si tratta di un cittadino cinese di 55 anni che ieri è stato controllato dai militari del Radiomobile all’interno di una sala internet di via Botticelli. Alla richiesta di esibizione del green pass l’uomo tentava di eludere il controllo esibendo una certificazione di un connazionale diverso da lui.

Ad accompagnare il documento anche la carta d’identità dell’intestatario della certificazione. È scattata così una denuncia per il reato di sostituzione di persona e sono in corso accertamenti per verificare se ci sia stata complicità anche da parte del connazionale intestatario dei documenti. La persona denunciata è stato deferito alla Procura della Repubblica anche in ragione della sua posizione di clandestinità in Italia. Comminate anche le previste sanzioni COVID.

comunicato stampa – fonte: http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/informazioni/comunicati-stampa/covid-19-utilizzava-documenti-e-greenpass-di-altra-persona-denunciato