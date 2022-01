Sanità, Inghilterra: aumentano assenze personale ospedaliero per Covid-19

13:27 – Dall’inizio di Dicembre in Inghilterra le assenze di personale ospedaliero per Covid-19 sono triplicate. In media negli ospedali sono state registrate circa 35.596 assenze giornaliere nella settimana tra il 27 Dicembre e il 2 Gennaio, mentre in quella successiva fino al 5 Gennaio le assenza erano appena 11.957. Dai grafici pubblicati su BBC, emerge che da metà Dicembre è stato registrato un notevole aumento di non presenze dovute al Covid-19, con culmine nel periodo di Capodanno, mentre le “altre” hanno registrato un lieve ribasso. Il Paese sta lottando con un aumento dei contagi, in particolare a Nord. (cit. BBC)

SM