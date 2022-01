TPL. ATM: a Milano da Lunedì possibile riduzione delle corse fino al 7%

(DIRE) Milano, 7 Gen. – Una eventuale riduzione delle corse fino ad un massimo del 7%. Questo è quello che potrebbe verificarsi nella circolazione dei mezzi pubblici a Milano, a partire da lunedì 10 gennaio, con eventuali soppressioni di corse che, qualora dovessero rendersi necessarie, saranno distribuite nell’arco dell’intero orario della giornata, “in modo da limitare al minimo il disagio ai clienti”. Questo grazie anche “alla disponibilità del personale a cambiare e a coprire i turni di colleghe e colleghi”. Confermate invece le navette per gli studenti con supporto di bus turistici per e dagli istituti scolastici con maggior affluenza. Lo fa sapere Atm, dopo una riunione operativa tenutasi nel pomeriggio per fare il punto della situazione sul numero delle persone assenti per motivi legati al Covid. L’aggiornamento conferma il trend in aumento nell’arco dell’ultima settimana: ad oggi, infatti, i dipendenti assenti per Covid sono complessivamente 650, tra casi positivi e quarantenati. Intanto l’azienda gestrice del trasporto pubblico meneghino ricorda che in concomitanza con riaperture di scuole ed attività lavorative lunedì tornerà effettivo l’orario invernale potenziato, al termine del periodo festivo caratterizzato da orario ridotto. (Nim/ Dire) 18:19 07-01-22