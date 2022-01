Covid. Meloni: Governo continua con sua strategia fallimentare

(DIRE) Roma, 8 Gen. – “Norme confuse e contraddittorie: famiglie e imprese in ginocchio, studenti che rischiano nuovamente la didattica a distanza. Il governo ha puntato tutto sul Green Pass, ma nulla ha fatto per potenziare i mezzi di trasporto e per mettere in sicurezza le scuole. L’esecutivo, imperterrito, continua con la sua strategia fallimentare e a pagarne il prezzo sono solo gli italiani”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Rai/ Dire) 17:39 08-01-22