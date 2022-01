(DIRE) Roma, 8 Gen. – “Importante segnale non chiudere stadi e attività sportive, apprezziamo la responsabilità delle Società di calcio pronte ad autolimitare gli ingressi degli spettatori per le partite di Gennaio, fermare il Campionato o giocare a porte chiuse sarebbe una sconfitta, oltre a far saltare migliaia di posti di lavoro e i bilanci di tantissime società”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rai/ Dire) 18:17 08-01-22