Ferrara: Poliziotto fuori servizio salva un uomo

Nella serata di Martedì scorso un poliziotto della Questura di Ferrara, fuori dall’orario di servizio, transitando in una via cittadina notava un uomo che correva e cercava di arrampicarsi sulle barriere del cavalcavia ivi posizionato. A quel punto il poliziotto, con la propria auto, raggiungeva immediatamente l’uomo e contestualmente avvisava il 113 di mandare le Volanti in quanto la situazione era molto pericolosa.

Nel frattempo cercava di instaurare un dialogo per capire i motivi di quell’azione. L’uomo rispondeva che si voleva ammazzare e che comunque non erano affari suoi e doveva andare via.

Dopo aver dato questa risposta scavalcava le barriere di protezione per lanciarsi nel vuoto, ma il poliziotto prontamente uscito dall’auto lo afferrava e lo tratteneva con tutte le sue forze fino all’arrivo delle Volanti che lo aiutavano a recuperarlo e a cercare di tranquillizzarlo fino all’arrivo di un ambulanza. L’uomo una volta tranquillo spiegava di aver tentato il suicidio per motivi sentimentali.