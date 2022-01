I Carabinieri di Licata, il giorno della Befana, ridonano il sorriso ad una famiglia in difficoltà

Comando Provinciale di Agrigento – Licata (Ag) , 08/01/2022 10:32

É successo tutto il giorno della Befana, quando, alle ore 08:00, presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Licata, giungeva una telefonata di un uomo che si presentava come un vicino di casa di una famiglia in difficoltà. L’anonimo interlocutore ha spiegato che, all’indirizzo da lui segnalato, vive una famiglia composta da padre, madre, una figlia dodicenne ed un figlio di 5 anni, attualmente in totale stato di indigenza.

Alla notizia, l’operatore della C.O., inviava una pattuglia della Sezione Radiomobile della compagnia Carabinieri di Licata ad appurare la veridicità della notizia; nel giorno della befana, non avevano addirittura nulla da mangiare.

Confermata la notizia, immediatamente al comando scattava una gara di solidarietà tra i militari presenti che, raccolta una certa somma, veniva interamente utilizzata per acquistare derrate alimentari di prima necessità che venivano consegnate per il benessere di quella famiglia. L’azione dei militari dell’arma proseguiva segnalando la situazione ai servizi sociali del comune di Licata, per una più puntuale assistenza.