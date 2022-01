Ritrovato dalla Polizia di Stato il 42enne di cui si erano perse le tracce ieri mattina nel centro di Roma

È stata una pattuglia della Polizia di Stato a riconoscere tra i tanti turisti della zona del Vaticano il 42enne pugliese che aveva fatto perdere le sue tracce da ieri mattina.

Gli agenti del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, l’ufficio di polizia che stava coordinando le ricerche, hanno trovato l’uomo in via della Conciliazione; dopo averlo avvicinato e rassicurato, lo hanno accompagnato nei loro uffici dove, finalmente ha potuto riabbracciare la mamma. L’uomo è in buone condizioni di salute.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Roma/articolo/173361d95db9ef0d7746726532