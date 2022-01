Covid. In Campania 11.815 nuovi positivi, 5 i decessi

105.508 test effettuati

(DIRE) Roma, 9 Gennaio – Sono 11.815 i nuovi positivi in Campania su un totale di 105.508 test effettuati. I decessi sono 5. Lo comunica con una nota l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per quanto riguarda i posti letto su base regionale. Occuapati 76 posti letto in terapia intensiva, 702 quelli disponibili. Sono 1031 i posti letto di degenza occupati e 3.160 quelli disponibili. (Com/Man Dire) 16:03 09-01-22