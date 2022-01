Vienna. Ieri 40mila novax in piazza

Erano anche più di 40 mila i no vax scesi in piazza a Vienna, in Austria, ieri per protestate contro le misure restrittive anti-covid messe in atto dal Governo. I manifestanti si sono ritrovati presso la Heldenplatz e la limitrofa MariaTheresien-Platz per poi sfilare in corteo sulla Ringstrasse. La manifestazione si è svolta in maniera pacifica tranne qualche facinoroso che è stato fermato dalle Forze dell’Ordine locali. Nello specifico un gruppetto ha cercato di forzare il “cordone” della Polizia costringendo quest’ultima ad usare spray al peperoncino. Alla fine 4 soggetti sono stati tratti in arresto per la manifestazione di Vienna.

FR