Covid. Bernini (FI): Supportare obbligo vaccinale per salvare più vite

(DIRE) Roma, 10 Gen. – “Nel 2021 il numero di decessi è stato dell’8,7% più alto della media degli anni precedenti, e nelle regioni dove la vaccinazione è stata più bassa quel dato si è alzato in modo considerevole. Questo significa che la strada dell’obbligo vaccinale intrapresa dal governo resta l’unica percorribile, e va supportata con ogni mezzo, per salvare migliaia di vite. Anche perché oggi la Società italiana di chirurgia ha lanciato l’allarme sulla drastica riduzione degli interventi e sulle terapie intensive riconvertite per i pazienti Covid. Frenare la pandemia e tenere aperto il Paese è un problema comune a tutte le democrazie, e l’unica cosa che una politica responsabile non dovrebbe fare è quella di sparare sul pianista, soprattutto considerando le considerevoli differenze rispetto a un anno fa, quando non era ancora comparsa la variante Omicron e il rapporto tra contagi e ricoveri era drammaticamente più alto. Bisogna assolutamente ridurre la quota dei no vax, e su questo punto ogni ulteriore ambiguità va considerata irresponsabile”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Pol/ Dire) 17:18 10-01-22