Covid. In Sicilia 7.803 nuovi positivi, aumentano i ricoverati

(DIRE) Palermo, 10 Gen. – Sono 7.803 i nuovi casi Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 31.786 tamponi processati. Il dato emerge dal report quotidiano del ministero della Salute. Il tasso di incidenza dei test positivi sul totale di quelli eseguiti scende dal 25,4% di ieri al 24,5% di oggi. I decessi indicati nel report di oggi sono 23, dieci dei quali tra ieri e oggi. Il dato sulle nuove guarigioni indica 917, mentre gli attuali positivi sull’Isola sono 118.640 (6.863 in più rispetto alla rilevazione di ieri). I ricoverati sono 1.303 (42 più di ieri), di cui 143 in terapia intensiva. (Red/Dire) 17:38 10-01-22