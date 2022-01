Covid. L’Ema valuta Paxlovid, la pillola antivirale di Pfizer

(DIRE) Bruxelles, 10 Gen. – L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) valuta l’immissione in commercio del medicinale antivirale per via orale Paxlovid. La domanda è di Pfizer Europe. In una nota l’Ema spiega “Paxlovid riduce la capacità del virus che causa il Covid di moltiplicarsi nell’organismo”. Secondo l’azienda farmaceutica Pfizer, il medicinale è utile per il trattamento del Covid-19 da lieve a moderato in pazienti adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni ad alto rischio di progressione verso forme gravi di Covid. Il risultato è atteso nelle prossime settimane. (Pis/Dire) 19:07 10-01-22