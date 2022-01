Lavoro. Eurostat: cala disoccupazione, Italia terzultima in UE

(DIRE) Bruxelles, 10 Gen. – Sebbene calato dello 0,2 per cento in un mese, a novembre 2021 il tasso di disoccupazione italiano, pari al 9,2 per cento, è stato il terzo più alto nell’Unione Europea dopo quello di Spagna e Grecia. Lo rende noto Eurostat, l’ufficio di statistiche dell’Ue, i cui dati mostrano come la percentuale di disoccupati nella regione, in calo dello 0,2 per cento rispetto a ottobre 2021 e dello 0,9 rispetto a novembre 2020, si è fermata al 6,5 per cento a novembre 2021. Anche nell’Eurozona la disoccupazione si è ridotta, passando dal 7,3 per cento di ottobre 2021 al 7,2 per cento di novembre (era pari all’8,1 per cento nel novembre 2020). Un miglioramento, questo, sostiene l’ufficio statistico europeo, favorito dagli interventi compiuti da tutti i Paesi Ue e dalla Banca centrale europea (Bce) per combattere la crisi dovuta allo scoppio della pandemia di Covid-19. Per le donne residenti nell’Ue il tasso di disoccupazione è sceso più rapidamente che tra gli uomini (dal 7 per cento di ottobre 2021 al 6,8 per cento di novembre, contro il calo dal 6,4 al 6,3 per cento registrato tra gli uomini). Si attesta invece al 15,5 per cento il tasso di disoccupazione giovanile nell’Ue (15,4 per cento nell’Eurozona). (Pis/ Dire) 17:21 10-01-22