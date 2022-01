Maltempo. Potenza, più di 10 interventi dei Vigili del Fuoco

(DIRE) Potenza, 10 Gen. – Sono stati più di dieci gli interventi dei vigili del fuoco nel potentino a causa del maltempo. Tre gli incidenti stradali: a Barile, in località Matinelle di Tramutola e a Marsico Nuovo. Due, invece, gli interventi di recupero di vetture rimaste intrappolate per la neve: sulla strada provinciale Oraziana, nel comune di Ripacandida, e a Vaglio di Basilicata. Una persona è stata soccorsa in quanto bloccata nella propria automobile a causa della neve in località Pazzano, a Tolve, mentre un autotreno è rimasto in panne, sulla strada 658 di Rionero in Vulture. I vigili del fuoco sono dovuti inoltre intervenire per alberi pericolanti a Potenza città e a Palazzo San Gervasio, per il crollo parziale di una struttura in via Cairoli, a Lauria, per un palo pericolante dell’Enel a Teana. Un incendio, infine, si è verificato in una baita di Marsicovetere. (Com/Anm/Dire) 19:23 10-01-22