Sanità. Ok ad assunzioni all’Ospedale Annunziata di Cosenza

(DIRE) Reggio Calabria, 10 Gen. – “Il presidente della Regione Roberto Occhiuto, nella sua qualità di commissario ad acta per il Piano di rientro ha avviato il percorso per la validazione della rimodulazione del Piano assunzionale consentendo, nelle more, di predisporre, immediatamente l’avvio delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato, per alcune figure professionali, ove si ravvisino ragioni di necessità, urgenza e tutela della salute pubblica”. Così la commissaria straordinaria dell’Azienda ospedaliera Annunziata di Cosenza Isabella Mastrobuono che aggiunge: “La rimodulazione del Piano assunzionale resasi necessaria anche al fine di reintegrare il tourn over e che ha trovato positivo accoglimento, da parte della struttura regionale, consentirà all’Azienda di ricostituire preesistenti livelli lavorativi e ripristinare l’erogazione di servizi sanitari che, causa il drenaggio delle risorse umane alla gestione dell’emergenza Covid, hanno subito una contrazione”. Mastrobuono ha ringraziato il presidente Occhiuto “per aver fatto proprie le preoccupazioni della Direzione Strategica aziendale in ordine alla necessità di dare risposte tempestive al reintegro delle figure professionali soprattutto nell’area dell’emergenza-urgenza, ha preannunciato lo sforzo massimo per adempiere, in tempi brevi, all’attuazione del Piano assunzionale, nella nuova rimodulazione”. (Com/Mav/Dire) 17:29 10-01-22