Aggressioni Capodanno, perquisiti in 18 tra Milano e Torino

Continua giustamente a destare indignazione e scalpore la vicenda delle aggressioni e delle molestie sessuali subite da diverse donne (9) nella notte di Capodanno a Milano in Piazza Duomo. Le indagini sono in corso da già da diversi giorni ed oggi la Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Milano e da quella presso il Tribunale per i Minorenni, ha eseguito a Milano e a Torino perquisizioni a carico di 18 persone ritenute coinvolte, a vario titolo, nelle aggressioni di Capodanno a Piazza Duomo.

Gli inquirenti, grazie a: visione dei filmati dei sistemi di sorveglianza, all’ascolto dei testimoni e denunce e testimonianze delle vittime ed analisi dei vari social network hanno identificato 18 soggetti, 3 dei quali sono minorenni, l’età compresa è tra i 15 ed i 21 anni, diversi sono stranieri altri italiani di origini nordafricane. (foto di repertorio)

