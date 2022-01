Ancona, i Vigili del Fuoco impegnati in 2 incidenti stradali

Nella giornata del 10 Gennaio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 19.30 a Senigallia, in via Camposanto vecchio, per una moto finita contro un pino caduto sulla sede stradale. La squadra giunta sul posto ha soccorso il motociclista, in collaborazione con il personale del 118, e rimosso la pianta dalla sede stradale.

Poco dopo, alle 20.10 in via Santa Maria Apparve nel comune di Ostra, per un cause in fase di accertamento due autovetture si sono scontrate frontalmente tra loro. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Arcevia in collaborazione con i sanitari del 118 hanno estratto i feriti dalle auto e per uno di loro si è reso necessario il trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia. Successivamente la squadra ha posto in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri di zona.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=77103