Covid. EMA: Omicron meno violenta, ma non è come lieve influenza

(DIRE) Bruxelles, 11 Gen. – “Omicron sta diventando rapidamente dominante in Europa e, nonostante molti studi dimostrino che questa variante provochi la metà dei casi rispetto alla variante Delta, è da ritenere pericolosa per la sua maggiore trasmissibilità”. Lo ha dichiarato il capo della strategia vaccinale dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), Marco Cavaleri, durante una conferenza stampa. “Bisogna essere consapevoli del carico potenziale che può creare Omicron sui sistemi sanitari e non considerarla semplicemente come una variante che provoca una lieve influenza”, ha continuato Cavaleri, rimarcando come molti studi dimostrino che l’effettuazione di due dosi di vaccino anti-Covid proteggano nel 70 per cento dei casi contro il rischio di ospedalizzazione e che tale percentuale raggiunga il 90 per cento dopo aver ricevuto una dose di richiamo. (Pis/Dire) 18:49 11-01-22