Covid. Taranto, riattivato il centro ospedaliero militare

(DIRE) Bari, 11 Gen. – Con l’arrivo di due pazienti covid, è stato riattivato nel pomeriggio di ieri il centro ospedaliero militare a Taranto che ha supportato il sistema sanitario nel corso dell’emergenza sanitaria. “Sono state sicuramente giornate di intenso lavoro a seguito di incisivi interventi logistici, necessari per il ripristino delle aree destinate a ospitare i pazienti e per la designazione del personale sanitario e di supporto logistico – ha dichiarato il direttore del centro ospedaliero, il capitano di vascello Fiorenzo Fracasso – I reparti sono a disposizione dell’Azienda sanitaria locale per il ricovero dei primi pazienti positivi”. Oltre all’assistenza medico-infermieristica di base, sarà assicurata l’effettuazione di esami di laboratorio, inclusi i tamponi molecolari di controllo, prestazioni specialistiche nell’ambito della diagnostica per immagini e cardiologiche e trattamenti di fisioterapia fondamentali per prevenire gli effetti collaterali legati a prolungata immobilità e favorire la ripresa. Il ministero della Difesa aveva già reso disponibile, dal novembre 2020, oltre al policlinico militare Celio di Roma e al Com di Milano, anche il centro ospedaliero militare di Taranto, assicurando una capacità ricettiva fino a un massimo di 20 pazienti positivi al coronavirus provenienti dagli ospedali civili del territorio. (Com/Adp/Dire) 17:51 11-01-22