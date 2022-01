È morto David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo

Cordoglio internazionale per la morte di David Sassoli, ieri a sera tarda si era appresa la notizia di un suo ricovero. Ad avvisare un tweet del suo portavoce “Sassoli è deceduto alle 01.15 al CRO di Aviano” dove era ricoverato in ospedale” che renderà noto anche il luogo, il giorno e la data del suo funerale.

Sassoli era ricoverato dal 26 Dicembre per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario aveva 65 anni. David Sassoli, noto non solo come politico ma anche come giornalista, è stato il secondo presidente italiano del Parlamento Europeo in carica dal 3 Luglio 2019, prima di lui l’altro italiano è stato Antonio Tajani, da quando viene eletto a suffragio universale.

“Ringrazio per le tante sollecitazioni, ma ho deciso di non ricandidarmi alla Presidenza del Parlamento Europeo. Il fronte europeista rischierebbe di dividersi, e sarebbe andare contro la mia storia, le nostre convinzioni, le nostre battaglie. Non posso permetterlo“. Questo uno dei suoi ultimi post sui social in relazione al suo mandato che sarebbe scaduto a giorni.

David Sassoli era nato a Firenze il 30 Maggio del 1956. Era iscritto all’albo dei giornalisti professionisti dal 3 Luglio 1986.

FMP