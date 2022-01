Reggio Calabria. Corso Vittorio Emanuele III al buio da diversi giorni

Situazione pericolosa in via Marina Alta (Corso Vittorio Emanuele III) a Reggio Calabria dove da diversi giorni manca l’illuminazione pubblica. La lunga via centrale, molto trafficata, è nelle ore notturne completamente al buio. Diviene quindi molto pericolosa anche perchè percorsa in entrambe le direzioni da vetture e mezzi pesanti del trasporto pubblico.

Le numerose buche e la mancanza della segnaletica stradale sull’asfalto, le strisce pedonali sono in più punti cancellate dall’usura e non ripristinate, rende ancor più rischioso per i pedoni. Il buio fitto della zona favorito anche dalla presenza della folta vegetazione potrebbe creare anche problemi alla sicurezza personale di chi attende i bus e favorire lo spaccio di stupefacenti che già avviene nelle traversine limitrofe.

E’ impossibile che non ci si accorga di questa situazione di degrado, dato che la via in questione è un’arteria fondamentale per la mobilità urbana della città di Reggio Calabria che scorre proprio sotto: la Prefettura, il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolita. Quanto ancora si dovrà aspettare perchè Corso Vittorio Emanuele III torni ad avere la luce?!

FMP