Vaccino. Lombardia, prima dose senza prenotazione per fascia 12-19 anni

(DIRE) Milano, 11 Gen. – Visto “l’aumento dei contagi tra la popolazione giovanile”, i ragazzi di età compresa fra i 12 e i 19 anni potranno accedere alla somministrazione della prima dose senza prenotazione in tutti i centri vaccinali della Regione Lombardia. Ad annunciarlo direttamente il Pirellone. Inoltre, nelle giornate di venerdì 14, 21 e 28 gennaio, tutti gli over 12 potranno accedere H24 senza prenotazione per ricevere la prima dose nell’hub vaccinale di Via Matteotti a Sesto San Giovanni. (Run/ Dire) 18:34 11-01-22