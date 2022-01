Cosenza. Commissaria ospedale Annunziata, struttura non al collasso

(DIRE) Reggio Calabria, 12 Gen. – “L’ospedale non è al collasso e lo dimostrano i numeri, non le parole. E’ una situazione diffusa in tutta Europa e in uno dei più grandi ospedali di Parigi sono state interrotte le sale operatorie, sospendendo tutti gli interventi chirurgici, così come sono stati chiusi gli ambulatori. L’Annunziata, invece, non ha chiuso nulla, né le sale operatorie”. Così la commissaria straordinaria dell’ospedale di Cosenza Isabella Mastrobuono, intervenuta in audizione oggi in commissione Sanità del Comune bruzio per fare il punto sull’emergenza Covid e sulla necessità di potenziare l’organico del personale. “Negli ultimi 10 giorni – ha sottolineato – sono stati accettati 165 pazienti nelle chirurgie, 164 dei quali per patologie oncologiche”. La commissaria straordinaria ha precisato che “anche le reti dell’infarto, quelle neurologiche e la rete dell’ictus non sono state chiuse, così come sono continuate le attività della chirurgia pediatrica e le attività ambulatoriali”. (Com/Mav/Dire) 18:26 12-01-22