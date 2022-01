(DIRE) Roma, 12 Gen. – “Rompere termometro non guarisce la febbre, non leggere le analisi cliniche non riduce il rischio, spegnere i fari non evita gli incidenti, non leggere il tachimetro non evita le multe, solo testando e tracciando i contagi si misura la pandemia e se ne esce, il resto sono chiacchiere”. Così su Twitter Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute. (Enu/ Dire) 19:26 12-01-22