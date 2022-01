Germania. Covid, nuovo record di casi: sono oltre 80mila

(DIRE) Roma, 12 Gen. – In Germania si registra il record di casi di positività al Covid-19 dall’inizio della pandemia. Secondo quanto reso noto dal ‘Robert Koch Institute’ (Rki) i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 80.430. Fino ad oggi il numero più elevato di contagi era stato registrato il 18 novembre 2021, con 63.371 casi di coronavirus. Il ‘Robert Koch Institute’ sottolinea, però, come in Germania finisca in ospedale un numero minore di persone contagiate, in particolar modo nei reparti di terapia intensiva, dove attualmente sono ricoverati 3.154 pazienti, il 14% in meno rispetto ad una settimana fa. Allo stesso tempo l’Rki fa però presente come i nosocomi tedeschi stiano vivendo una situazione ritenuta critica, poichè parte del personale è costretto a rimanere in quarantena. (Fde/ Dire) 10:36 12-01-22