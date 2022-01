Giappone. Al via test su nuovo sistema etichettatura contro sprechi di cibo

(DIRE) Tokyo, 12 Gen. – La catena di supermercati giapponese Ito-Yokado Co. e la rete di partner locali del gruppo ha annunciato di aver dato il via ad un test del nuovo sistema di etichettatura dei prezzi messo a punto dall’azienda che prevede l’utilizzo di un software che consentirà ai singoli punti vendita di applicare allo stesso prodotto importi e sconti diversi a seconda della data di scadenza in modo più semplice e frequente, liberando il personale dall’oneroso compito di cambiare a mano bollini e cartellini dei prezzi. L’obiettivo è quello di ridurre la quantità di prodotti alimentari scaduti non venduti che vengono smaltiti, problema che in Giappone si stima rappresenti il 30% dell’intera quantità di prodotti in vendita. (Jief/ Dire) 11:11 12-01-22