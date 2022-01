Governo. Nomine di Prefetti in Consiglio dei Ministri

(DIRE) Roma, 12 Gen. – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, ha deliberato la promozione a dirigente generale di pubblica sicurezza del dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Feliciano Marruzzo. Inoltre, su proposta dello stesso Ministro, il Consiglio ha deliberato le nomine e il movimento di Prefetti riportati in tabella. dott. Attilio VISCONTI da Brescia, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Bologna dott.ssa Maria Rosaria LAGANA’ da Treviso, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Brescia dott. Angelo SIDOTI da Verbano-Cusio-Ossola, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Treviso dott.ssa Sabina MADARO nominata Prefetto, è collocata a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di Vice Capo di Gabinetto del Ministero dell’interno dott.ssa Milena Antonella RIZZI nominata Prefetto, è collocata a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di dirigere la struttura di missione di cui all’art. 30, comma l, del decreto legge n. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” dott. Antonino BELLA (Dirigente Generale di P.S.) nominato Prefetto, è collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse. (Rai/ Dire) 18:40 12-01-22