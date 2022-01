Honduras. Un uomo irrompe nella cabina di pilotaggio di un volo

L’uomo irrompe nella cabina di pilotaggio del volo American Airlines. L’aereo, un Boeing 737-800 che trasportava 121 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, è stato danneggiato a causa della furia dell’uomo

Un passeggero ha fatto irruzione nella cabina di pilotaggio di un jet dell’American Airlines in un aeroporto dell’Honduras e ha danneggiato l’aereo mentre si stava imbarcando per un volo per Miami prima di essere preso in custodia, ha detto la compagnia aerea martedì. I membri dell’equipaggio sono intervenuti e l’uomo, che non è stato immediatamente identificato, è stato arrestato dalle autorità locali, ha affermato l’American Airlines in una nota. Non ci sono state segnalazioni di lesioni. ABC News ha riferito che il sospetto è corso lungo il jetway ed è entrato nella cabina di pilotaggio, danneggiando i controlli di volo e tentando di saltare da una finestra aperta mentre un pilota cercava di fermarlo. “Applaudiamo i nostri eccezionali membri dell’equipaggio per la loro professionalità nel gestire una situazione difficile”, ha affermato American nella sua dichiarazione. L’aereo danneggiato, un Boeing 737-800 che trasportava 121 passeggeri e sei membri dell’equipaggio, è stato bloccato all’aeroporto internazionale Ramon Villeda Morales di San Pedro Sula, in Honduras, ha detto la compagnia aerea. Un aereo sostitutivo, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è in viaggio per l’Honduras per prelevare i passeggeri e fare partire all’aeroporto di destinazione alle 21:30 ora locale.

Comunicato Stampa “Sportello dei Diritti”