Infrastrutture. Morelli: sicurezza e tecnologia per qualità vita migliore

Viceministro a dibatti pubblico su nuova strada Garganica a Foggia

(DIRE) Bari, 12 Gen. – Per migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso le infrastrutture bisogna puntare su “sicurezza ed efficienza tecnologica”. Lo ha detto Alessandro Morelli, viceministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, partecipando in video collegamento al dibattito pubblico sulla nuova strada garganica a Foggia. “Basta guardarsi in giro per vedere come i mezzi che utilizziamo per la mobilità stanno cambiando e le infrastrutture devono essere al passo”, ha aggiunto spiegando che è necessario anche diminuire “i tempi di percorrenza” per cui “se per raggiungere dal punto A il punto B impieghiamo 10 – 20 minuti in meno potremo, se siamo delle aziende fatturare un po’ di più, mentre, se siamo cittadini, avere del tempo libero in più da dedicare alle nostre passioni e alle nostre famiglie”. Per Morelli le infrastrutture vanno modernizzate per “permettere alle persone, ai cittadini di vivere meglio e aumentare la propria qualità della vita”. (Adp/Dire) 13:27 12-01-22