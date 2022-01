L’I.C. Galluppi, Collodi, Bevacqua diretto dal DS Dott. Carlo Milidone, annuncia il proprio Open Day 2022, speciale iscrizioni

L’evento a causa dell’emergenza Covid si terrà in forma virtuale e sarà possibile accedervi così come di seguito:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: Mercoledì 12 Gennaio alle ore 15.00 cliccando sul link per partecipare all’incontro: https://meet.google.com/nko-eodw-ifd

SCUOLA PRIMARIA:

Mercoledì 12 Gennaio alle ore 16:30

cliccando sul link per partecipare all’incontro: https://meet.google.com/wqr-uxto-qfj

Il Dirigente presenterà alle famiglie il Piano dell’offerta formativa e le risorse dell’Istituto per un percorso di studi di successo dall’Infanzia (Botteghelle, Collodi) Primaria (Collodi, Galluppi) alla Secondaria di Primo Grado (Bevacqua con sedi al Collodi e Galluppi). Il Dott. Milidone e il Suo staff inoltre, saranno lieti di rispondere alle domande e curiosità dei genitori per soddisfare le richieste e le esigenze dei figli. L’istituto, che ha una forte tradizione nel territorio sud della città, offre l’indirizzo musicale, laboratori e ampi spazi verdi dove poter svolgere in tranquillità le attività motorie e sociali, inoltre, la progettualità e le attività extra scolastiche, offrono a tutti gli studenti nuovi temi e forme di apprendimento come l’arte, il teatro e l’approfondimento dell’inglese e della lingua italiana per gli stranieri. L’istituto si contraddistingue anche per la forte attenzione verso la disabilità e rende i propri ambienti accoglienti per il benessere e lo sviluppo cognitivo dei più fragili.

Ricordiamo inoltre che sarà inoltre possibile prenotare la visita presso l’istituto, cliccando sul link e compilando il form: https://forms.gle/b82sAMsEXzi9fLEF8

Vi aspettiamo numerosi!